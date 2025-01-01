На севере Прикамья фиксируют повышенную активность волков вблизи жилых зон Поделиться Твитнуть

В Верхнекамье наблюдается ощутимое повышение активности волчьих стай вблизи жилых зон, об это пишет газета «Березниковский рабочий».

Примерно две недели назад в окрестностях д. Верх-Боровая стая волков совершила нападение на трёх собак. Одна собака погибла. Инцидент произошёл всего в 1 км от населённого пункта. Охотник попытался отогнать хищника выстрелом с расстояния 30-50 м, однако зверь не отступил и продолжил свою атаку.

Не далее как на прошлой неделе в окрестностях Рогалей, неподалеку от с. Половодово, ещё одна собака стала жертвой волка. Охотники также зафиксировали присутствие волка, преследовавшего зайца всего в 10-15 м от них. Несмотря на произведённые выстрелы, волк не испугался и продолжил охоту.

Остальных собак удалось отбить, но подобное поведение волков вызывает обеспокоенность. Они, говорят охотники, похоже, утратили страх перед огнестрельным оружием и присутствием людей. Местные жители просят принять необходимые меры для регулирования популяции волков в данном регионе, чтобы предотвратить возможные трагические случаи.

