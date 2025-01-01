За лето полиция Прикамья уничтожила плантации мака и конопли на площади в 3 га Задержаны 30 человек Поделиться Твитнуть

На территории Пермского края завершилась комплексная оперативно-профилактическая акция «Мак-2025». Как напомнили в пресс-службе полицейского главка, целью мероприятия было обнаружение, предотвращение, пресечение и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств природного происхождения, а также выявление и ликвидация незаконных культиваций и мест произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Сотрудники местных органов внутренних дел обнаружили в регионе более 100 очагов дикорастущих наркосодержащих растений, занимавших площадь около 3 га. Все насаждения были уничтожены. Выявлено 140 преступлений, относящихся к сфере незаконного оборота наркотических веществ растительного происхождения, по подозрению в совершении которых задержаны 30 человек.

В частности, была пресечена нелегальная деятельность гражданина, предоставлявшего свое жилище наркозависимым лицам для употребления запрещённых препаратов. Из незаконного оборота изъято свыше 4 кг наркотических средств, наркосодержащих растений и грибов.

Следователем полицейского участка № 1 (дислокация в с. Коса) межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» проводится расследование уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы. Факт культивирования мака на придомовом участке гражданки был выявлен в августе текущего года сотрудниками уголовного розыска. Растения, в количестве 79 кустов, были изъяты и направлены на экспертное исследование. Результаты экспертизы подтвердили наличие в них наркотических веществ. Женщина заявила, что специально мак не сажала, но регулярно ухаживала за ним, считая его декоративным растением.

Кроме того, в рамках операции «Мак» было пресечено около 300 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Граждане привлечены к ответственности за хранение, употребление и культивирование запрещенных веществ и растений. Зарегистрировано три случая пропаганды наркотических средств и психотропных веществ.

