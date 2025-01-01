В Роспотребнадзоре рассказали о радиационной ситуации в Прикамье с начала года Поделиться Твитнуть

Согласно результатам мониторинга и надзорных мероприятий, проведенных Управлением Роспотребнадзор по Пермского краю за девять месяцев 2025 года, состояние радиационной безопасности на территории Пермского края характеризуется как устойчиво положительное.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в рамках социально-гигиенического мониторинга ежемесячно контролировался уровень гамма-излучения в семи контрольных точках, расположенных в городах: Пермь, Березники, Соликамск, Кудымкар, Чусовой, Губаха и Чернушка.

Радиационный фон в Пермском крае признан удовлетворительным — интенсивность гамма-излучения на открытых участках местности за период с начала года не превышала допустимое значение для жилых зон (0,3 мкЗв/час), варьируясь от 0,1 до 0,17 мкЗв/час.

Не было обнаружено аномальных изменений радиационного фона природного или техногенного характера.

Наблюдение за радиационной безопасностью в Пермском крае продолжается в плановом режиме.

