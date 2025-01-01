У трассы Пермь—Березники построят глэмпинг с бассейном Проект получил грант Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала мэра Березников Алексей Казаченко

На заседании инвестиционного совета при главе Березников был поддержан проект местного предпринимателя Ирины Опариной по организации придорожного сервиса «Шелест», который расположится вблизи автодороги «Березники-Пермь», в районе второго пруда. ИП получила в аренду земельный участок по результатам торгов.

Инициативу рекомендовали для участия в краевом отборе в Минтуризма. Недавно проект добился успеха и получил одобрение на грант в размере более 11 млн руб., сообщил мэр Березников Алексей Казаченко.

фото из тг-канала мэра Березников Алексей Казаченко

В планах — открытие точки питания, возведение модульной гостиницы и организация глэмпингов, рассчитанных на 28 посетителей. На рисунке также можно заметить небольшой бассейн. В настоящее время инвестор занимается подготовкой строительной площадки.

