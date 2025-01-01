Синоптики подробно рассказали о погоде в Перми 11 и 12 октября Поделиться Твитнуть

фото: Freepik

freepik.com

Согласно сведениям «Яндекс Погоды», суббота, 11 октября, в Перми будет характеризоваться прохладной и облачной погодой. Утренние часы принесут около +6°С, в дневное время столбик термометра поднимется до +7°С, вечером ожидается снижение температуры до +5°С, а ночью — до +3°С. Направление ветра — восточное и юго-восточное, с порывами, достигающими 13 м/с.

Воскресенье, 12 октября, продолжит тенденцию холодной и пасмурной погоды. Утром прогнозируется около +2°С, днём — примерно +4°С, вечерние показатели останутся на том же уровне, а ночью температура опустится до +2°С. Ветер будет дуть с востока, с порывами до 13 м/с.

В сравнении с другими городами-миллионниками России, наиболее комфортная температура в выходные ожидается в Краснодаре, где воздух прогреется до +17°С днём. Близкие показатели также прогнозируются в Ростове-на-Дону и Волгограде. Самые низкие температуры в эти дни ожидаются в Новосибирске, где днём будет около 0°С. Также прохладно будет в Красноярске и Омске.

