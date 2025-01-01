В Пермском крае открылся ещё один мемориал Героям Великой Отечественной Поделиться Твитнуть

В с. Берёзовка Пермского края торжественно открыли мемориальный комплекс в честь героев, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. В военные годы из Берёзовки на фронт ушли более 700 человек. На новой мемориальной плите увековечены имена 501 воина, отдавшего жизнь за Родину. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Березниковского округа.

Похожий проект был воплощён в жизнь и в соседнем с. Ощепково, где создана обновленная Аллея Славы. Это памятное место давно нуждалось в реконструкции и благоустройстве. Благодаря совместным усилиям активных жителей и администрации территория приведена в порядок. Установлено современное ограждение и освещение, проложена асфальтированная дорожка, памятники выровнены в одну линию.

