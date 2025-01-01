В Перми поставят рекорд России по наполнению самого большого стакана попкорна Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Перми планируют зафиксировать новое достижение на российском уровне — наполнить стакан наибольшим количеством попкорна. Официальная регистрация этого рекорда запланирована на 25 октября в кинотеатре «Синема 5» в торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада».

Согласно информации от пресс-службы сети кинотеатров, для установления рекорда будет специально изготовлен стакан, высота которого составит 2,5 метра. Наполнение стакана попкорном будет осуществляться в присутствии зрителей и эксперта из Книги рекордов России.

Для зрителей готовится развлекательная программа. Время начала мероприятия уточняется.

