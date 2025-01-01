Пермский «Молот» обыграл «Челны» Поделиться Твитнуть

фото: ИА "Регнум"

В пятницу, 10 октября, пермский «Молот» в выездной игре чемпионата ВХЛ против ХК «Челны» обыграл соперника в непростом матче 2:3.

В первом периоде «Молот» сумел забить только одну шайбу, во втором — две и одну пропустить. В заключительной двадцатиминутке хозяева из Набережных Челнов имели шансы сравнять счёт, но поразили ворота пермяков лишь однажды. За минуту до сирены «Челны» заменили вратаря на полевого игрока, пошли в атаку, но не смогли пройти пермскую оборону.

В составе «Молота» два гола забил Илья Роговский и одна шайба на счету Дмитрия Аржанова.

В заключительном матче выездной серии «Молот» встретится с «Нефтяником» в Альметьевске 12 октября. Начало в 19:00 по пермскому времени.

