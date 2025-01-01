В Прикамье МБУ «Полигон» возглавит Степан Микаберидзе Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В организации, отвечающей за управление мусорным полигоном в Софронах — муниципальном бюджетном учреждении «Полигон», произойдёт смена руководства. Как стало известно газете «Звезда», Степан Микаберидзе займет должность руководителя. До июля текущего года он руководил акционерным обществом «Пермский региональный оператор ТКО», полностью принадлежащим Пермскому краю.

Ранее директором МБУ «Полигон» являлся Ян Лобанов.

МБУ «Полигон», осуществляющее деятельность по управлению полигоном твердых бытовых отходов в Софронах, было реорганизовано из одноименного предприятия в 2023 году. В тот же период учреждению поручили задачи по демонтажу аварийного жилья. В конце 2024 года власти приняли решение расширить функционал организации: «Полигон» одержал победу в двух конкурсах, объявленных региональным оператором АО «ТКО ПРО», на общую сумму 764 миллиона рублей, и с текущего года занимается вывозом мусора. Соглашения заключены на два года. «Полигон» обслуживает Мотовилихинский район, а также часть Свердловского и Индустриального районов Перми.

Напомним, на территории действующего полигона в Софронах к 2026 году планируется строительство мусоросортировочного комплекса, общая стоимость которого оценивается в 4,6 миллиарда рублей. Экотехнопарк сможет перерабатывать до 250 тысяч тонн ТКО в год. Срок действия концессионного соглашения с инвестором составит 20 лет. В роли концессионера проекта выступает ООО «Энвиком-Пермь».

