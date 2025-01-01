В селе Култаево Пермского округа изменится движение трёх автобусных маршрутов Речь идёт об автобусах №№ 109, 339 и 461 Поделиться Твитнуть

Фото: министерство транспорта Пермского края

Пресс-служба министерства транспорта Прикамья сообщали, что с понедельника, 13 октября, в селе Култаево Пермского округа изменится схема движения автобусных маршрутов №109, №339 и №461.

В частности, начальная и конечная остановки автобуса № 109 сообщением «с. Култаево — г. Пермь» будут располагаться напротив дома по адресу ул. Нижнемуллинская, 11. При этом отстой и разворот автобус осуществляет без пассажиров на оборудованном разворотном кольце между домами № 13 и № 15 по ул. Нижнемуллинской.

Автобусы № 339 «г. Пермь — с. Усть-Качка» и № 461 «ст. Малиновская — г. Пермь»: будут следовать по ул. Нижнемуллинской до ул. Космонавтов через разворотное кольцо. Затем они будут идти по ул. Нижнемуллинской с остановками напротив дома № 11. Остановка транспорта будет осуществляется с двух сторон.

В минтранса Прикамья пояснили, что корректировки введены в связи с окончанием работ по обустройству разворотного кольца Култаево.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.