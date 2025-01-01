«Поезд Победы» приедет в Пермь 13 октября Передвижная выставка будет работать на Перми-II Поделиться Твитнуть

Фото: сообщество "Поезд Победы" в ВКонтакте

В понедельник, 13 октября, на железнодорожный вокзал Пермь-II в краевой столице приедет иммерсивная передвижная выставка «Поезд Победы». В состав входят 10 вагонов, посвящённых событиям Великой Отечественной войны.

В пресс-службе правительства региона рассказали, что интерактивная версия экспозиции была запущена в 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Специально для неё было разработано 79 панорам, 158 интерактивных элементов, оцифровано 159 фотографий. Видео с экранов и проекторов интегрированы в панорамы.

«Поезд Победы можно будет посетить с 12:00 до 19:00, последнюю группу запустят в 18:20. Билет можно получить бесплатно на сайте проекта, регистрация откроется примерно за сутки до прибытия выставки. Рекомендуемый возраст 12+. Дети младшего возраста смогут пройти только в сопровождении взрослого по одному билету. Группы будут запускать в поезд с интервалом в пять минут.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.