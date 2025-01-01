В Перми вышла лимитированная серия транспортных карт Стоимость одной карты составит 50 рублей Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми выпущена лимитированная серия транспортных карт тиражом в 1000 штук. Как сообщает пресс-служба городской администрации, официально коллекцию представят 26-28 ноября на V Конгрессе молодых учёных.

Дизайн карты выполнен в тёмной цветовой гамме. На ней изображён суперкомпьютер Центра коллективного пользования высокопроизводительных вычислительных ресурсов при ПГНИУ.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что карту из лимитированной серии можно будет приобрести в пунктах продажи транспортных карт за 50 руб. Использовать её можно будет в формате электронного кошелька, с совершением пересадок со скидкой в 20 руб. Кроме того, на карту можно будет записать один из видов гражданских проездных.

