Из-за строительства разворотного кольца в Култаево меняется схема движения автобусов

Министерство транспорта Пермского края

С 13 октября произойдут изменения в организации движения автобусных маршрутов №109, 339 и 461, сообщили в Минтрансе региона.

Маршрут №109, курсирующий между с. Култаево и Пермью, будет начинать и заканчивать движение у остановки, расположенной напротив дома №11 по ул. Нижнемуллинской. Автобус будет осуществлять стоянку и разворот без пассажиров на специально оборудованной площадке, находящейся между домами №13 и 15 по той же улице.

Автобусы маршрутов №339 (Пермь—Усть-Качка) и №461 (Станция Малиновская—Пермь) будут следовать по ул. Нижнемуллинской до пересечения с ул. Космонавтов, используя разворотное кольцо, а затем продолжат движение по ул. Нижнемуллинской, останавливаясь напротив дома №11. Посадка и высадка пассажиров будет производиться с обеих сторон улицы.

Данные изменения связаны с завершением строительства разворотного кольца в с. Култаево.

