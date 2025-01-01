В ноябре запустят поезда из Перми в Крым Всего планируется восемь рейсов Поделиться Твитнуть

фото предоставлено телеграм-каналом СвЖД

Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» на своём сайте начал продажу билетов на зимние поезда в Крым. До Симферополя будут отправляться составы из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Адлера и Кисловодска.

Первый поезд под номером 192Е, следующий по маршруту Пермь—Симферополь, отправится 18 ноября в 06:32 и прибудет в пункт назначения 21 ноября в 11:40. Цена билета в плацкартном вагоне начинается от 7400 руб., в купейном — от 9400 руб.

Следующие рейсы намечены на 29 ноября, 2, 9, 13, 27 и 30 декабря, а также 6 января. Стоимость проезда в эти даты несколько увеличится.

