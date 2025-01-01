Награды Минздрава России получили 134 медицинских работника Прикамья Поделиться Твитнуть

Медицинские работники Пермского края удостоены наград Министерства здравоохранения РФ. В общей сложности 103 специалиста получили благодарности от главы Минздрава России, 29 человек отмечены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», ещё двое — Почетной грамотой Министерства здравоохранения России. Об этом сообщили в минздраве региона.

Среди награждённых Ирина Багаутдинова из Перми с опытом работы более 40 лет. Она была удостоена Почетной грамоты Минздрава России. За время своей карьеры детского стоматолога Ирина Багаутдинова оказала помощь десяткам тысяч юных пациентов. Благодаря её инициативе в школах Свердловского района Перми были организованы стоматологические кабинеты. В настоящее время она руководит Городской стоматологической поликлиникой №3, продолжая при этом вести приём пациентов всех возрастов.

Любовь Попова из Березовского округа получила знак «Отличник здравоохранения» за долголетнюю и плодотворную работу, а также высокий профессионализм. Любовь Федоровна на протяжении 52 лет трудится в Заборьинском ФАП Березовской больницы. Она посвятила свою жизнь заботе о здоровье жителей 10 деревень, что составляет около 900 чел.

Валерий Сученинов, участковый терапевт Красновишерской больницы, после окончания Пермского медицинского университета вернулся в родной Красновишерск, где работает уже 35 лет. Его пример вдохновил сына, который решил продолжить дело отца и выбрать медицину своей профессией.

Полный перечень награждённых доступен по ссылке.

