Пермячка добилась компенсации от «Пятерочки» за падение на крыльце магазина Поделиться Твитнуть

торговая сеть «Пятёрочка»

Константин Долгановский

Жительница Перми обратилась в судебные органы с иском против ООО «Агроторг», требуя возмещения морального ущерба в сумме 300 тыс. руб., а также штрафа в размере половины этой суммы, согласно законодательству о защите потребительских прав.

Как рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского райсуда, истица аргументировала свои требования тем, что 14 февраля этого года, проходя по лестнице у входа в магазин «Пятёрочка», она потеряла равновесие и упала, получив в результате закрытый перелом правой лодыжки без смещения.

В процессе судебного разбирательства стороны пришли к компромиссу и подписали мировое соглашение, в соответствии с которым ответчик обязался выплатить женщине компенсацию в 240 тыс. руб. в качестве возмещения морального вреда.

Суд утвердил данное мировое соглашение, и исковое производство по делу было прекращено.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.