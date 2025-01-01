Средняя скорость общественного транспорта в Перми составляет 25 км/ч Самая высокая скорость — в Москве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис 2ГИС и журнал «Мобилити» провели исследование, рассчитав среднюю скорость общественного транспорта в городах-миллионниках. При этом учитывался только наземный транспорт: трамваи, автобусы, троллейбусы и маршрутки.

По данным исследования, средняя скорость общественного транспорта в городах-миллионниках составляет 2-26 км/ч. Быстрее всего он движется в Москве — здесь скорость составляет 33 км/ч. По словам технического директора проекта «Мобилика» Ильи Абросимова, это связано с наличием в столице выделенных для общественного транспорта полос, обособленных трамвайных путей, отдельных фаз светофоров, а также специальной дорожной разметки.

Второе место по средней скорости делят Санкт-Петербург и Волгоград — 26 км/ч. Пермь с 25 км/ч располагается на одной строчке с Уфой, Казанью и Самарой.

В Челябинске, Нижнем Новгороде и Краснодаре средняя скорость общественного транспорта составляет 21 км/ч, в Екатеринбурге — 20 км/ч.

