В Пермском крае загорелась многоэтажка Причиной могло стать нарушение правил использования электроприборов

МЧС России по Пермскому краю

В четверг, 9 октября, в 19:54 в ГУ МЧС по региону поступил сигнал о возгорании в многоэтажном доме по ул. 50 лет Октября в Краснокамске.

Для оперативного реагирования на место происшествия было направлено 14 сотрудников и пять единиц специализированной техники.

Прибывшие первыми пожарные обнаружили активное горение в трёхкомнатной квартире на четвертом этаже здания.

Благодаря оперативной работе спасателей удалось вывести из опасной зоны 13 человек, включая семерых несовершеннолетних.

До приезда пожарных расчётов 40 жильцов самостоятельно эвакуировались из здания.

Жертв и пострадавших нет.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 20:10.

Огнём была охвачена площадь в 5 кв. м. В комнате повреждена мебель.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил использования электроприборов.

