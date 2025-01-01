Директора пермской компании обвинили в уклонении от уплаты налогов Расследование уголовного дела продолжается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следователи СУ СК РФ по Пермскому краю предъявили обвинение директору пермской компании, специализирующейся на оптовых поставках оборудования для горнодобывающей промышленности, в совершении преступления, квалифицируемого п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершённое в особо крупном размере).

По данным следствия, с 2019 по 2022 год обвиняемый, занимая должность директора, сознательно игнорировал имеющуюся задолженность по налогам, сборам и страховым взносам. Несмотря на наличие у организации денежных средств в размере, превышающем 146 млн руб., он распоряжался ими по своему усмотрению, пренебрегая интересами компании и государства.

Правонарушение было выявлено сотрудниками налоговой службы в ходе аудиторской проверки.

Следователи при поддержке бойцов Росгвардии и сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю провели обыски по месту жительства обвиняемого, а также в офисных помещениях коммерческой структуры. В результате были изъяты документация, ценные вещи и денежные средства на общую сумму более 30 млн руб. Ведется допрос свидетелей, осуществляются другие следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.

