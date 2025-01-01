Директора пермской компании обвинили в уклонении от уплаты налогов
Расследование уголовного дела продолжается
Следователи СУ СК РФ по Пермскому краю предъявили обвинение директору пермской компании, специализирующейся на оптовых поставках оборудования для горнодобывающей промышленности, в совершении преступления, квалифицируемого п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершённое в особо крупном размере).
По данным следствия, с 2019 по 2022 год обвиняемый, занимая должность директора, сознательно игнорировал имеющуюся задолженность по налогам, сборам и страховым взносам. Несмотря на наличие у организации денежных средств в размере, превышающем 146 млн руб., он распоряжался ими по своему усмотрению, пренебрегая интересами компании и государства.
Правонарушение было выявлено сотрудниками налоговой службы в ходе аудиторской проверки.
Следователи при поддержке бойцов Росгвардии и сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю провели обыски по месту жительства обвиняемого, а также в офисных помещениях коммерческой структуры. В результате были изъяты документация, ценные вещи и денежные средства на общую сумму более 30 млн руб. Ведется допрос свидетелей, осуществляются другие следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Расследование уголовного дела продолжается.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.