Пермский Театр-Театр — лидер ПФО в программе «Пушкинская карта» Состоялось вручение новой российской премии «Пушкинская карта. Премия»

Фото: пресс-служба премии «Пушкинская карта. Премия»

Пермский академический Театр-Театр стал лучшим в федеральной программе «Пушкинская карта» в Приволжском федеральном округе. Об этом стало известно 3 октября, когда в Бетховенском зале Большого театра состоялась церемония награждения премии «Пушкинская карта. Премия».

Лауреатами премии стали учреждения культуры и регионы, внесшие наибольший вклад в развитие программы «Пушкинская карта» в 2024 году. Пермский академический Театр-Театр стал лауреатом в номинации «Лучший региональный театр». Премию от имени театра получил его исполнительный директор Егор Мухин.

Во время театрализованной церемонии фойе Бетховенского зала превратилось в арт-салон, где гостей развлекали художники-портретисты и каллиграфы, создававшие памятные открытки. На церемонии выступили артисты Большого театра и Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. Ведущим выступили актёры Евгения Леонова и Николай Рысев.

Премия лучшим участникам программы «Пушкинская карта» вручалась второй раз. Её лауреатами стали организации, показавшие наибольшую активность в реализации программы в 2024 году. Победителей определяли в 20 номинациях: «Театры», «Концертные площадки», «Музеи», «Библиотеки», «Образовательные организации», «Дома культуры», «Организации кинопоказа», «Регионы» и других. Генеральным партнёром второй церемонии награждения премии выступил банк ВТБ, который с 1 января 2026 года станет оператором программы «Пушкинская карта».

Программа «Пушкинская карта» стартовала в сентябре 2021 года. Участвовать в ней могут молодые люди 14-22 лет. На балансе карты ежегодно размещается 5 тыс. руб., которые можно потратить на билеты в театры, музеи, концертные залы, кино и другие учреждения культуры. Подробная афиша мероприятий доступна на портале «Культура.РФ». В 2025 году программа вошла в национальный проект «Семья».

За время существования федеральной культурной программы более 12 млн молодых людей 14-22 лет купили 95 млн билетов в театры, кино, музеи и другие культурные учреждения по всей стране. В Пермском крае сейчас более 200 тыс. держателей «Пушкинской карты», и многие из них с удовольствием используют средства карты на посещения Театра-Театра.

В нынешнем году Театр-Театр участвует в конкурсе национальной премии «Музыкальное сердце театра». Спектакль «Удачи, Марк!» (12+) претендует на премию в восьми номинациях. Зрительское голосование завершилось 30 сентября, и 24 ноября станут известны лауреаты.

Спектакль «Удачи, Марк!» — одно из популярных названий, участвующих в программе «Пушкинская карта».

