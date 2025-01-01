Пермяков приглашают участвовать во Всероссийском онлайн-зачёте по финансовой грамотности Поделиться Твитнуть

Жители Пермского края приглашаются к участию в общероссийском онлайн-тестировании на знание основ финансовой грамотности. Это восьмая по счёту всероссийская акция, позволяющая оценить уровень финансовой осведомленности населения. Проверить свои знания в финансовой сфере можно до 28 октября. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

Тесты и задания, разработанные на основе реальных ситуаций из жизни, представлены в двух вариантах сложности: начальный и продвинутый. Для ознакомления с форматом предлагается пройти упрощенную версию без обязательной регистрации. Участвовать можно как индивидуально, так и всей семьей. По итогам прохождения каждый получит индивидуальные рекомендации для улучшения своих финансовых знаний. Успешно прошедшие тестирование будут награждены именными сертификатами.

Как отметил руководитель отделения Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков, за последние пять лет более 100 тыс. жителей региона и свыше 4,5 тыс. семейных команд приняли участие в данном мероприятии. Результаты тестирования помогут выявить приоритетные направления для дальнейшего повышения финансовой грамотности населения Прикамья.

Тестирование будет полезно для всех возрастных групп: младшие школьники в игровой форме смогут освоить базовые финансовые понятия, а старшеклассники смогут попробовать свои силы в олимпиадном варианте, разработанном преподавателями ВШЭ. Успешное прохождение данного этапа дает право на участие в финале олимпиады «Высшая проба» по финансовой грамотности, что может дать преимущества при поступлении в вузы.

Взрослые участники смогут оценить свои навыки управления личными финансами, умение выбирать финансовые продукты, например страхование, и знание способов формирования пенсионного капитала.

Принять участие в тестировании можно на сайте finzachet.ru.

