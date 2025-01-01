В магазине у школы для особенных детей в Пермском крае прикрыли продажу табака Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В п. Сарс Октябрьского округа Пермского края под контролем судебных приставов местный предприниматель был вынужден прекратить реализацию табачных изделий вблизи специализированной школы-интерната для учеников с ОВЗ. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Согласно российским законам, торговые точки, реализующие табачную продукцию, должны располагаться не ближе 100 м к образовательным учреждениям. Таким образом, индивидуальный предприниматель нарушил положения федерального закона, направленного на защиту здоровья граждан от пагубного воздействия табачного дыма и потребления табака.

Суд признал деятельность ИП неправомерной и вынес решение о запрете продажи табака и никотинсодержащих товаров в данном магазине.

Исполнительный лист по данному делу был передан в отдел судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю для исполнения. Чтобы избежать штрафов, бизнесмен в добровольном порядке выполнил требования исполнительного документа.

