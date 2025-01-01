У 27% жителей Перми есть вторая работа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным SuperJob, 27% пермяков имеют дополнительный заработок, а 51% респондентов не имеют дополнительного источника дохода, но хотели бы его найти. Лишь 22% опрошенных не заинтересованы в подработке.

Доля мужчин, имеющих подработку, несколько выше, чем доля женщин (30% и 24% соответственно). Горожане 35-45 лет чаще сообщали о наличии дополнительной занятости, чем респонденты других возрастных групп (29%).

Интересно отметить, что процент имеющих подработку увеличивается с ростом дохода: 19% среди опрошенных с зарплатой до 50 тыс. руб. и 31% среди тех, кто зарабатывает свыше 100 тыс.

Среди пермяков, работающих удаленно, подрабатывающих больше, чем среди тех, кто посещает офис (29% и 25% соответственно).

6 из 10 подрабатывающих тратят на это менее 10 часов в неделю. 27% уделяют подработке от 10 до 20 часов, а 13% — более 20 часов в неделю. В настоящее время удалённые сотрудники тратят на подработку меньше времени: 68% работают до 10 часов в неделю, в то время как среди офисных работников этот показатель составляет 58%.

Что касается финансовой значимости, для 30% опрошенных подработка приносит менее 10% от общего дохода, для 42% — от 10 до 30%, для 16% — от 30 до 50%, а для 12% — более половины дохода. Важно отметить, что для удалённых сотрудников подработка чаще обеспечивает значительную часть дохода, чем для тех, кто работает в офисе.

