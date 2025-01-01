Главным фактором при выборе работы для пермяков остаётся зарплата На втором месте – адекватное руководство Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

При выборе места работы жители Перми руководствуются в первую очередь размером заработной платы, взаимопониманием с руководством и надежностью работодателя. К такому выводу пришли аналитики SuperJob, опросив жителей города.

Согласно полученным данным, для 58% респондентов наиболее значимым фактором является уровень оплаты труда. На втором месте по важности — адекватное руководство, этот критерий отметили 38% опрошенных. Стабильность компании важна для 34% участников исследования. Карьерные возможности привлекают 25% респондентов. Удобная рабочая обстановка и местоположение работы важны для 22% и 21% соответственно. Возможность обучения и профессионального роста играет роль для 20% опрошенных, баланс между работой и личной жизнью — для 15%, а интересные задачи — для 12%. Меньше всего внимания уделяется обучению (5%), репутации компании (3%) и корпоративным ценностям (2%).

Высокая зарплата важна как для мужчин, так и для женщин. Мужчины чаще ценят хорошее руководство, а женщины — благоприятную психологическую обстановку и удобное расположение работы.

Возраст также влияет на приоритеты при трудоустройстве. Молодые люди до 35 лет больше внимания уделяют карьерному (37%) и личностному росту (27%). Респонденты старше 45 лет чаще выбирают стабильность компании (34%), комфортную атмосферу (32%) и близость к дому (30%).

На выбор критериев влияет и уровень дохода. Для пермяков с зарплатой от 100 тыс. руб. размер оплаты труда является критически важным фактором (76%). Среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс., удобство расположения работы ценит каждый третий (37%).

