В Перми закончены работы по обновлению участка улицы Тургенева

Министерство транспорта Пермского края

В Мотовилихинском районе Перми завершилась реконструкция чётной стороны ул. Тургенева, на отрезке от ул. Макаренко до ул. Дружбы. Об этом сообщили в Минтрансе Прикамья.

В процессе ремонтных работ специалисты подрядной организации восстановили дорожное покрытие и пешеходные зоны, заменили бордюры, создали новые газоны, разместили новые дорожные указатели и нанесли дорожную разметку.

Отметим, что нечетная сторона улицы пока осталась вне плана реконструкции. Как пояснили в министерстве, это связано с проводимой там коммунальными предприятиями модернизацией инженерных сетей. После окончания работ данный участок тоже будет приведён в порядок.

