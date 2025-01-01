На жителя Пермского края завели уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Чайковском округе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в нелегальной вырубке лесных насаждений, повлекшей за собой значительный материальный ущерб. Следственный отдел полиции по Чайковскому городскому округу инициировал делопроизводство по ч. 2 ст. 260 УК РФ.

Как рассказали в полиции, в конце сентября в правоохранительные органы обратился глава Чайковского лесничества. Он сообщил, что во время регулярного обхода лесной территории, находящейся вблизи Кемульского сельского поселения, сотрудники лесничества обнаружили незаконную вырубку, включая березы, осины, липы и ольху. Предварительная оценка ущерба, нанесённого лесному фонду, составляет приблизительно 110 тыс. руб.

В результате оперативных действий подозреваемый в совершении данного правонарушения был установлен и задержан. Им оказался мужчина 1980 г.р., проживающий в Чайковском. Задержанный признал свою вину и выразил намерение компенсировать нанесённый ущерб в полном объёме. На период следственных мероприятий в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время продолжаются следственные действия, цель которых — выяснение всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксация необходимых доказательств.

