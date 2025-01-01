Жителям Прикамья удвоят пожертвования на помощь тяжелобольным детям Неравнодушные пермяки могут присоединиться к благотворительной инициативе «Курса добра» Поделиться Твитнуть

Пермский благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям и сиротам «Дедморозим» присоединился к благотворительной инициативе «Курс добра». Все взносы, сделанные в рамках этой акции до конца ноября, будут автоматически удвоены. Таким образом, пожертвование в 100 руб. превратится в 200 руб., а один млн руб. станет двумя. Это позволит обеспечить детям необходимую помощь, избавить их от боли и голода, а также облегчить дыхание, сообщили в пресс-службе пермского фонда.

Чтобы удвоить свой вклад, нужно следовать инструкциям на сайте dedmorozim.ru. Предыдущие участники «Курса добра» смогли собрать более 80 млн руб., которые превратились в почти 180 млн руб., направленных на помощь детям. Проект ведёт федеральный фонд помощи хосписам «Вера».

Собранные средства будут направлены на развитие паллиативного ухода на дому, который курирует Служба качества жизни. Эта служба оказывает поддержку 274 детям, многие из которых нуждаются в обезболивании, искусственной вентиляции легких и энтеральном питании. Хотя деятельность службы частично финансируется Министерством здравоохранения, бюджет покрывает лишь треть расходов, а выплаты иногда задерживаются. В течение нескольких месяцев 2025 года служба функционировала исключительно благодаря поддержке жителей Перми.

Как отмечает директор фонда «Дедморозим» Надежда Ли, «боль нельзя отложить, а тяжелобольной ребенок не может ждать, пока мы собираем средства».

«У таких детей могут оставаться считанные месяцы или дни рядом с близкими. Удвоение пожертвований — это уникальный шанс помочь им», — пояснила она.

Надежда Ли также отметила, что благодаря поддержке неравнодушных людей даже дети, находящиеся на ИВЛ, могут посещать бассейн, рок-концерты и даже подниматься на Эльбрус.

Например, благодаря поддержке неравнодушных пермяков, помощь получила девочка Милания из п. Лямино, страдающая синдромом Эдвардса. Несмотря на то что средняя продолжительность жизни детей с таким диагнозом составляет 10 месяцев, Милания отметила 8-летие. Дома её посещают врачи и терапевты, а её семья получает консультации психологов и специалистов по социально-правовым вопросам.

