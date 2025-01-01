Глава «Газпрома» предсказал аномально холодную зиму Поделиться Твитнуть

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на Петербургском международном газовом форуме поделился информацией о грядущей аномально холодной зиме, вероятность которой велика в Европе и России. По словам Миллера, подобные экстремальные периоды наступают примерно каждые 20 лет.

Как пишет ТАСС, Миллер отметил, что обычной считается холодная зима, повторяющаяся раз в десять лет, но аномально холодная зима происходит в два раза реже. Исходя из двадцатилетнего цикла, он подчеркнул высокую вероятность наступления именно такой суровой зимы в ближайшем будущем.

В практическом плане наступление подобной зимы может означать снижение температуры до -25 градусов на всей европейской территории России, от Мурманска до Краснодара, уточнил Миллер. Анализ климатических данных за последние 100-150 лет показывает, что экстремально холодная зима может последовать за любым предыдущим сезоном, независимо от его теплоты или наличия снега.

