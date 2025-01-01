Туристы из Перми отсудили 200 тысяч за удар током в ресторане турецкого отеля Выступающий ответчиком туроператор ещё может оспорить решение Поделиться Твитнуть

фото: Орджоникидзевский районный суд Перми

Суд обязал туристическую компанию выплатить 200 тыс. руб. компенсации туристам, пострадавшим от удара электрическим током в одном из турецких ресторанов. Инцидент произошёл в отеле Sette Serenity Hotel, расположенном в Турции. По словам юриста Игоря Косицина, супруги стали жертвами удара тока во время отдыха, организованного туроператором.

Согласно судебным материалам, во время отпуска в Аланье пара посетила ужин в отеле. Мужчина, прикоснувшись к элементам мармита, предназначенного для поддержания температуры блюд, получил ощутимый электрический удар и упал, задев стол с едой. Пострадавшему потребовалась срочная госпитализация.

Вернувшись домой, турист прошёл обследование и курс лечения. Опасаясь долгосрочных последствий для здоровья, супруги обратились к туроператору с требованием о компенсации, которое было отклонено. В результате они подали иск в суд.

Представитель туроператора отрицал как сам факт инцидента, так и требования истцов, ссылаясь на ответ отеля, в котором утверждалось, что до данного случая никто не жаловался на удар током, а в указанной зоне отсутствуют источники опасного напряжения.

Однако в ходе судебного разбирательства удалось доказать факт удара током, что подтверждается медицинской документацией. Орджоникидзевский районный суд Перми вынес решение о взыскании с туроператора 70 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и штрафа в размере 24 тыс. руб. Кроме того, в пользу жены пострадавшего как заказчика тура присуждено уменьшение стоимости турпродукта, неустойка и штраф. Общая сумма, взысканная судом в пользу супругов, превысила 200 тыс. руб., сообщил Игорь Косицин.

