В Пермь не пропустили 22 тонны лука из Казахстана

22 тонны лука, прибывшие из Казахстана, не были допущены к транзиту через Челябинскую область в Пермь, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном в Троицком районе.

По заявлению ведомства, ввоз партии лука общим весом 22 тонны был отклонён из-за нарушений в маркировке. Автотранспорт следовал из Жамбылской области Казахстана в Пермь. Проверка показала, что маркировка на мешках с продукцией присутствовала только на верхних слоях груза, тогда как в глубине кузова мешки оставались немаркированными.

В соответствии с действующими правилами, отсутствие необходимой маркировки или расхождения в указанных сведениях являются основанием для отказа во ввозе продукции на территорию Российской Федерации.

Водитель транспортного средства был привлечён к административной ответственности в соответствии со ст. 10.2 КоАП РФ. Грузовик с партией лука был возвращен под контролем на территорию соседнего государства.

