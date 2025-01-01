За год новостройки в Перми подорожали на 14% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми за год произошёл значительный рост цен на первичное жилье. Стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 14,2%, достигнув отметки в 156,7 тыс. руб. Средняя цена квартиры на первичном рынке составила 7,6 млн руб. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на единую базу объявлений о продаже и аренде жилья со всех сайтов «Мир квартир».

Согласно информации ресурса, в подавляющем большинстве городов России (67 из 70 исследованных) зафиксирован подъём цен на новые квартиры. Лидерами по росту цен стали Севастополь (+33,9%), Магнитогорск (+32,3%), Курган (+28%) и Нижний Тагил (+25,8%).

В то же время, в трёх городах — Махачкале, Архангельске и Твери — отмечено снижение стоимости квадратного метра.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.