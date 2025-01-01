В Перми наибольший интерес вызывают рестораны русской кухни В тройке лидеров также грузинские и итальянские заведения Поделиться Твитнуть

фото: Drazen Zigic

freepik.com

2ГИС изучил пользовательские запросы и определил, какие национальные кухни сейчас наиболее востребованы жителями Перми. Лидеры — русская, грузинская и итальянская: заведения этих направлений просматривали чаще всего в течение последнего года. На русскую кухню приходится 27% всех просмотров карточек ресторанов, на грузинскую — 21%, на итальянскую — 17%. Общепитовские точки без чёткой специализации (а их подавляющее большинство) в анализ не включались.

Русская кухня доминирует практически во всех крупных городах России. Но есть исключения: в Казани впереди татарская, а в Самаре, Новосибирске и Екатеринбурге чаще всего выбирают грузинскую.

В приложении 2ГИС средний чек в карточках заведений обычно формируется по основному меню — включая салат или закуску, суп и/или основное блюдо, плюс десерт, без алкоголя. Специалисты 2ГИС оценили этот показатель для самых популярных национальных кухонь. Наиболее бюджетными оказались вьетнамские рестораны — средний чек 591 руб. Чуть дороже узбекская кухня — 618 руб., третье место по цене занимает армянская с 720 руб. Рекордсмены по стоимости — грузинские заведения (1280 руб.), итальянские (1553 руб.) и немецкие (1567 руб.). В заведениях русской кухни средний чек — 930 руб.





