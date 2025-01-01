В Минцифры опровергли слухи об отключении Интернета в России Поделиться Твитнуть

В Министерстве цифрового развития РФ опровергли слухи о возможном отключении доступа к сети Интернет на территории России в ближайшие выходные.

«Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от имени пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствует действительности. Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе. Никаких планов по отключению нет», — заявили представители пресс-службы ведомства.

Тиражируемые сегодня в разных регионах ложные сведения гласили о том, что подключение ко всемирной паутине будет временно прекращено с вечера пятницы, 10 октября 2025 года, до утра понедельника, 13 октября 2025 года. В сфабрикованной информации указывалось, что данное отключение коснётся абсолютно всех способов соединения с Интернетом.

