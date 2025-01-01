Межнациональный театральный фестиваль «Сообщение» в Прикамье откроется 19 октября В программу вошло 10 спектаклей Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 19 октября, на площадке Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. Максима Горького пройдёт центральное событие культурной программы к 100-летию Коми-Пермяцкого округа — торжественная церемония открытия VII межнационального театрального фестиваля «Сообщение».

Из 40 поступивших на фестиваль заявок были отобраны восемь театральных коллективов из России и Армении, в программу вошли 10 спектаклей, два из которых представят онлайн с последующим обсуждением, рассказывают в пресс-служба министерства культуры Пермского края. Оценивать постановки будет экспертное жюри под председательством театрального критика, декана театроведческого факультета РГИСИ Евгении Тропп.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— 2025 год объявлен в Пермском крае Годом коми-пермяцкого языка, что приурочено к столетию Коми-Пермяцкого округа. Фестиваль «Сообщение» наглядно демонстрирует, как важно сохранять и развивать этнокультурное достояние нашего многонационального региона. Богатый фольклор и народная культура коми-пермяцкого народа отражают уникальную местную традицию, которая должна передаваться будущим поколениям. Этот театральный форум объединяет представителей разных культур в стремлении сохранить национальное наследие. И для нас честь проводить его на пермской земле.

Открытие начнётся в 18:00 с театрализованного пролога. В официальной части выступят министр культуры Прикамья Алла Платонова, глава Коми-Пермяцкого округа Алексей Плотников, глава администрации Кудымкарского округа Наталья Сикорская и директор театра Анатолий Четин. Концепцию мероприятия представит программный директор фестиваля Татьяна Тихоновец.

Также на открытии зрители увидят спектакль «Родной земли напевы. Генезис» театра обско-угорских народов «Солнце» (12+) из Ханты-Мансийска.

Фестиваль реализуется в рамках грантового проекта «Люди Дальней земли — пера Маа Отир» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатором выступает ПРОО «Общество радетелей коми-пермяцкого языка и культуры «Югор» при поддержке администрации губернатора Пермского края и ПДНТ «Губерния».

