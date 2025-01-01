В Пермском крае на 6,9% увеличилось количество «пьяных» аварий В антирейтинге регионов Прикамье поднялось на девятое место Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В целом на территории РФ за 9 месяцев 2025 года зарегистрировано 7859 аварий с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения. Это на 12,3% меньше, если сравнивать с показателями аналогичного периода 2024 года. В Пермском крае произошли 202 «пьяные» аварии. Это на 6,9% больше, чем за АППГ. Прикамье в топ-10 субъектов страны, где чаще участниками ДТП становились водители в состоянии опьянения, поднялось на одну строчку вверх и занимает теперь девятое место. Данные публикует ИА «Промрейтинг».

На первом месте Краснодарский край — там за девять месяцев года случилось 327 «пьяных» аварий. На втором — Нижегородская область (269). Замыкает тройку Красноярский край (250).

При этом в трёх регионах-лидерах антирейтинга наибольший спад числа ДТП зафиксирован в Краснодарском крае (-21,2%), Забайкальском крае (-17%) и Республике Башкортостан (-16,3%).

Рост отмечен всего в двух регионах. Кроме Пермского края, это Нижегородская область (+7,6% к АППГ).

