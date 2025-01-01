В Перми значительно вырос объём продаж ноутбуков По доле рынка лидирует Apple, а по динамике роста — китайские марки Поделиться Твитнуть

фото: DilokaStudio

freepik.com

Эксперты «Авито» обобщили результаты продаж новых ноутбуков и планшетов на платформе в Перми за третий квартал 2025 года. Согласно данным исследования, по темпам прироста лидерство уверенно держат китайские производители. В сегменте ноутбуков наибольший скачок продемонстрировали модели HUAWEI, а среди планшетов — HONOR. Однако по общему объёму реализации в обеих группах первое место остается за Apple. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе платформы бесплатных объявлений.

Объём продаж новых ноутбуков на платформе в III квартале 2025 года по сравнению с прошлым периодом увеличился на 50%, при этом их средняя стоимость уменьшилась на 11%. По доле рынка впереди Apple, ASUS и Lenovo. В частности, наибольшая часть продаж (52%) новых ноутбуков в Перми пришлась на Apple. За квартал спрос на них подскочил на 48%. Такие гаджеты в среднем стоили 80 тыс. руб., причём цена упала на 16% за период.

Второе место занимает ASUS (8%). Их начали приобретать на 29% чаще. Средняя цена достигла 43 тыс. руб. — на 7% ниже, чем ранее. Замыкает тройку Lenovo (7%), с ростом продаж на 40% и средней ценой 57 тыс. руб.

Хитом продаж в июле—сентябре стали ноутбуки HUAWEI: спрос вырос в 2,5 раза. Они стоили в среднем 41 тыс. руб. Почти в 2,5 раза увеличились продажи Acer — по 36 тыс. руб. в среднем.

В топ-3 по приросту вошли MSI с удвоением спроса и средней ценой 41 тыс. руб.

Продажи новых планшетов за квартал выросли на 40%, а их цена снизилась на 6%. Лидеры — Apple, Xiaomi и Samsung.

Планшеты Apple удерживают 53% рынка, с ростом покупок на 54%. Средняя цена — 45 тыс. руб., на 14% дешевле прошлого квартала. Xiaomi с 14% долей выросли на 63%, и стоят 30 тыс. руб. (минус 1%). Samsung — 7%, цена - 21 тыс. руб. (снижение 13%).

По динамике роста впереди HONOR — спрос в 2,5 раза выше, цена 14 тыс. руб. HUAWEI прибавили 89%, по 12 тыс. руб. В тройке также Lenovo с +75% и ценой 20 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.