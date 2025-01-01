Клиенты ПАО «Т Плюс» в Пермском крае получили первую в этом отопительном сезоне квитанцию Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Клиенты компании «Т Плюс» в Перми, Березниках, Краснокамске, Лысьве, Чайковском и Губахе получили квитанцию за тепло и горячую воду за сентябрь 2025 года. Это первый платёжный документ в отопительном сезоне 2025/26.

Жители домов, в которых установлены и исправно функционируют общедомовые приборы учёта, оплачивают теплоснабжение в соответствии с фактическим потреблением. В зданиях, где нет общедомовых счётчиков, начисления проводятся по нормативу, утверждённому органами власти. В этом случае оплата теплоснабжения будет осуществляться с октября по май включительно, вне зависимости от того, когда будет завершён отопительный сезон.

Квитанции доставляются клиентам в почтовые ящики, но для большего удобства и экономии времени можно подписаться на получение электронного платёжного документа. Сделать это можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс». В таком случае онлайн-квитанции будут приходить сразу на электронную почту. Такой формат получения платёжных документов обладает рядом преимуществ: он доступен удалённо, экономит время, а квитанция не затеряется среди других бумаг в почтовом ящике.

Для оплаты можно использовать любой из доступных способов: онлайн — с помощью QR-кода на квитанции, по реквизитам через банковское приложение, в банкомате и на сайте расчётно-кассового центра. Все доступные варианты оплаты указаны на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«Мы рекомендуем оплачивать квитанции сразу же после их получения, не откладывая «в долгий ящик». Даже небольшая просрочка в дальнейшем может привести к накоплению долга. При этом своевременная оплата — это вклад в собственный тепловой комфорт предстоящей зимой», — напоминает Евсей Петров, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Реклама. Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». erid: 5C7FMwReQKpJ3U93PAFrebBRjd4F6VXdWhf8syFutqQrArJBuvDoFrfQNouq9ocE

