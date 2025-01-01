Количество международных авиарейсов из Перми увеличилось на 26% Возросло и число пересекающих границу физлиц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги работы таможенного поста международного аэропорта «Пермь» за девять месяцев 2025 года. По данным ведомства, с начала года до сентября включительно было выполнено 972 пассажирских международных авиарейса — на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также на 26,4% выросло количество пересёкших таможенную границу в Пермском аэропорту — со 150 тыс. до 190 тыс. человек. По словам начальника таможенного поста аэропорта «Пермь» Пермской таможни Дмитрия Шумкова, как и в прошлом году, основными направлениями стали Турция, Таиланд, Египет, Азербайджан и Узбекистан.

При этом, сообщает пресс-служба Пермской таможни, снизилось число возбуждённых дел об административных правонарушениях — с 224-х в 2024 году до 194-х в 2025 году.

Наибольшее количество нарушений — 130 фактов — связано перемещением товаров, подпадающих под действующие запреты и ограничения: речь идёт, в частности, о продуктах питания, для которых необходим ветеринарный контроль. Также зафиксировано 27 фактов превышения норм ввоза табачных изделий, 21 случай ввоза коммерческих партий, которые якобы предназначались для личного пользования.

Превышение норм ввоза алкогольной продукции выявлено в пяти случаях, незаконного перемещения наличных денег — в семи, оружия — в двух. По одному разу пассажиры пытались незаконно провезти через границу культурные ценности и сильнодействующие вещества.

