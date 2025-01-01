Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Прикамье разработан онлайн-курс коми-пермяцкого языка В разных форматах работает несколько коми-пермяцких преподавателей Поделиться Твитнуть

Фото: Екатерина Федосеева

Коми-Пермяцкий этнокультурный центр в Кудымкаре открыл набор в онлайн-школу по изучению коми-пермяцкого языка. Благодаря дистанционным технологиям уроки доступны ученикам любого возраста в любой географической точке. Инициатива приурочена к 100-летию Коми-Пермяцкого округа и Году коми-пермяцкого языка, объявленному в Пермском крае в 2025 году.

Занятия будут проходить один раз в неделю под руководством преподавателя и носителя языка Анастасии Салтановой. В рамках курса слушатели познакомятся с особенностями коми-пермяцкого языка, научатся правильно произносить звуки, читать и составлять простые фразы и тексты. Программа рассчитана на начинающих и не требует предварительной подготовки.

Приём заявок — до 15 октября. Записаться можно по тел. +7 (342) 604-58-60 или через личные сообщения ВКонтакте Анастасии Салтановой. Занятия начнутся 20 октября.

Изучать коми-пермяцкий язык можно и у других преподавателей и носителей языка. Так, преподаватель ПГНИУ Екатерина Федосеева разработала авторский онлайн-курс «Ловчир», рассчитанный на начинающих и помогающий освоить язык с нуля. Этновокалистка и руководитель творческого объединения «Кай» Дарья Калина проводит индивидуальные онлайн-занятия, где изучение языка сочетается с погружением в коми-пермяцкие традиции и фольклор.

