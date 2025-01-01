Страховые взносы на будущую пенсию направили более 1,7 тысячи самозанятых жителей Прикамья Они внесли платежи почти на 25 млн рублей Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

С начала 2025 года самозанятые жители Прикамья внесли в Отделение СФР по Пермскому краю страховые взносы для будущей пенсии на сумму почти 25 млн руб. Правом самостоятельно формировать свои пенсионные права воспользовались 1,7 тыс. самозанятых.

В Отделении поясняют, что внесение страховых взносов позволяет гражданам восполнить недостающее количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые необходимы для назначения страховой пенсии по старости.

Страховые взносы можно перечислять до 31 декабря в течение всего года. Полный год страхового стажа формируется, если самозанятый зарегистрирован в качестве плательщика с 1 января по 31 декабря и перечисляет на пенсию сумму на меньше фиксированного взноса. В 2025 году размер минимального взноса составляет 59,2 тыс. руб. — этого достаточно для формирования 0,975 ИПК и одного года страхового стажа. Если внесён платёж в меньшем размере, в стаж будет включен соответствующий ему период. Максимально можно внести 473,9 тыс. руб., что равно 7,799 ИПК. Заплатить можно единовременно или частями.

На лицевом счёте пенсионный коэффициент и стаж, приобретённые в результате добровольных взносов, отразятся до 1 марта следующего года. При этом предоставление подтверждающих платежи документов не требуется. Как рассказали в Отделении, проверить учтённые пенсионные права на портале «Госуслуги» самозанятые смогут после 1 марта, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта.

