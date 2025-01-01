Глава Прикамья и гендиректор «Газпром межрегионгаз» обсудили расширение газовой инфраструктуры в регионе Сергей Густов и Дмитрий Махонин встретились на полях ПМГФ-2025 Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В рамках ПМГФ-2025 состоялась встреча генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, посвящённая вопросам расширения газовой инфраструктуры региона. Основным вопросом обсуждения стала реализация программы развития газоснабжения и газификации Пермского края на период 2021-2025 годов.

В этом году успешно завершено строительство ряда объектов, предусмотренных программой. В частности, завершены работы по прокладке газопроводов для газификации населенных пунктов Кривчана, Соколово, Заполье и села Сепыч в Верещагинском округе, а также деревень Мысы, Гора и музейного комплекса «Хохловка» в Пермском округе.

Сергей Густов подчеркнул активный темп реализации программы догазификации домовладений. Он отметил, что в регионе действуют одни из наиболее масштабных программ социальной поддержки населения при подключении к газовым сетям. Гражданам предоставляются субсидии, компенсирующие затраты на строительство газопровода до фасада дома, внутридомовую разводку и приобретение газовых плит отечественного производства.

Дмитрий Махонин обратил внимание на значительное увеличение протяжённости газовых сетей на 30% за последние годы благодаря сотрудничеству с ПАО «Газпром».

«За прошедшие пять лет построено 4000 км межпоселковых и распределительных газопроводов. В текущем году завершается первый этап газификации северных территорий Прикамья, в Чердынском округе. В программу на следующие пять лет включена газификация Красновишерского и Сивинского округов», — заявил глава региона.

В завершение встречи Сергей Густов и Дмитрий Махонин ознакомились с экспозицией Пермского края. На форуме свои передовые разработки для топливно-энергетического комплекса России представляют девять предприятий региона, среди которых «ЭНТЭ», НПП «АДОНИС», «ИНГК», «ОКП «Элка-Кабель», НПО «Искра», НПП «СтелсПромМаш», НПП «ТИК», «Электротяжмаш-Привод» и ГК «Эрис». Участникам форума представлены около 20 наименований продукции и инновационных решений, разработанных пермскими промышленниками для нефтегазовой отрасли.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.