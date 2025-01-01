На пожаре в Прикамье мать спасла двоих детей Она вынесла их через окно Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В среду, 8 октября, в 22:55 в ГУ МЧС по Пермскому краю поступил сигнал о возгорании в частном доме, расположенном в д. Лудино Кунгурского муниципального округа.

На место выехали 18 пожарных и пять единиц спецтехники.

По прибытии первого отряда было установлено, что огнём охвачена крыша жилого дома и прилегающие к нему хозяйственные постройки.

Общая площадь, затронутая огнем, составила 94 кв. м.

В результате пожара обошлось без жертв и пострадавших. До прибытия пожарных из горящего дома самостоятельно эвакуировались трое граждан. Мать спасла двоих детей, выведя их через окно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, предварительная версия причины пожара – несоблюдение правил при установке и использовании электрооборудования.

