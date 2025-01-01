Пермский пенсионер выиграл у банка суд после кражи денег через фишинговый сайт Поделиться Твитнуть

фото сгенерировано при помощи сервиса Шедеврум

В Перми суд встал на сторону пенсионера в споре с банком, возникшем после хищения средств через поддельную интернет-страницу (фишинговый сайт). Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Случай произошёл весной 2023 года. Пожилой мужчина стал клиентом ПАО «БАНК УРАЛСИБ», разместив на новом счету 510 тыс. руб. — все свои накопления. Так как банк не предлагал мобильное приложение для iOS, клиент пользовался веб-версией для управления счётом. При попытке перевода средств супруге он через поисковую систему попал на сайт, имитирующий официальный портал банка. После ввода учётных данных со счёта начались неавторизованные операции.

В ходе судебного разбирательства представитель банка настаивал на отклонении иска, указывая на отсутствие доказательств неправомерных действий со стороны банка. Однако суд установил идентичность фишингового сайта настоящему сайту и подчеркнул, что банк несёт ответственность за обеспечение безопасности услуг, предназначенных для обычного пользователя, не обладающего специализированными навыками.

Дзержинский районный суд Перми вынес решение в пользу военного пенсионера, обязав ПАО «БАНК УРАЛСИБ» выплатить клиенту денежные средства в размере 336 617,85 руб., а также неустойку в той же сумме, компенсацию морального ущерба в 30 тыс. руб. и штраф в 351 617,85 руб.

В настоящее время решение суда не вступило в силу, поскольку ответчиком подана апелляционная жалоба.

