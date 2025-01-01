Борец из Прикамья завоевал «золото» на III Играх стран СНГ в Азербайджане Это уже вторая золотая медаль, завоёванная спортсменами из Пермского края Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Уроженец Прикамья Дмитрий Кочуров стал триумфатором III Игр стран СНГ в состязаниях по греко-римской борьбе. Он завоевал «золото» в весовой категории до 110 кг.

Кочуров представляет спортивную школу «Фортуна» из Чайковского. Ему противостояли атлеты из Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Республики Беларусь, но Дмитрий одержал уверенную победу во всех поединках.

С победой спортсмена поздравил губернатор Дмитрий Махонин. Он также выразил признательность наставнику борца Максиму Тюлькину, мастеру спорта России, за его высокий профессионализм в подготовке чемпиона.

Это уже вторая золотая медаль, завоёванная спортсменами из Пермского края на престижных соревнованиях в Гяндже (Азербайджан). Ранее победу праздновала 20-летняя Дана Конюхова в олимпийском тхэквондо. Сначала пермячка одержала верх над соперницей из Киргизии, затем уверенно победила представительницу Азербайджана, а в решающем поединке оставила позади конкурентку из Узбекистана.

