В пермских питомниках осенью высадят более 16 тысяч деревьев и кустарников

Мэр Перми Эдуард Соснин высказался о ходе осеннего озеленения в краевом центре. В частности, он сообщил, что в питомниках города специалисты высадят около 16 тыс. деревьев и кустарников.

В питомнике «Архиерейка», отметил градоначальник, культивируют 18 разновидностей деревьев, приспособленных к местным климатическим условиям. Около 6 тыс. деревьев находятся под присмотром опытных специалистов, обеспечивающих каждому саженцу необходимый уход: регулярный полив, внесение удобрений и защиту от заболеваний. До конца года намечено увеличить количество саженцев на доращивании более чем на 1,5 тыс. единиц.

На территории питомника «Хмели» производится уход за 4600 деревьями и кустарниками, а также осуществляется формирование растений и их подготовка к зимовке в кашпо для мобильного озеленения. Осенью здесь планируется высадить 15 тыс. кустарников, представляющих 13 различных видов.

Посаженные осенью деревья находятся в состоянии покоя, что способствует их лучшей приживаемости. На следующий год поставлена задача вырастить и предоставить городу для целей озеленения свыше 1 тыс. деревьев и 1950 кустарников, которые украсят городские улицы.





