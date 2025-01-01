В Пермском зоопарке разрешили трогать лапы и шерсть снежных барсов Поделиться Твитнуть

РЖД

В Пермском зоопарке открылась интерактивная экспозиция, посвященная снежным барсам, «Ирбис. Неуловимый зверь». Всего на выставке представлено семь мультимедийных объектов.

Как уточнили в пресс-службе зверинца, с их помощью можно услышать разные звуки, издаваемые барсом: от предостерегающего рыка до ласкового мурлыканья, ощутить текстуру «подушечек» лап барса и сравнить свои ощущения от прикосновения, тактильно ознакомиться с имитацией шерсти снежного барса, выполненной из современных материалов, отследить пути передвижения снежных барсов по карте, получить памятное фото на фоне горы Белуха, высочайшей точки Алтая.

Выставка находится напротив веревочного парка, рядом с вольерами ирбисов.

Этот проект создан в сотрудничестве с Межрегиональной ассоциацией «Ирбис» и будет доступен для посещения до октября 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.