В Перми суд обязал бизнесмена выплатить компенсацию за некачественный ремонт балкона

Сергей Глорио

Мотовилихинский районный суд Перми рассмотрел спорную ситуацию, возникшую в мае 2024 года. Тогда, как сообщили в пресс-службе суда, жительница города заключила соглашение с частным предпринимателем на работы по остеклению и внутренней отделке балкона стоимостью 106 500 руб. Практически сразу после завершения работ заказчица заметила серьёзный недочёт: высота установленной крыши балкона оказалась существенно ниже предварительно оговоренного уровня. Подрядчик отказался признать свою вину и устранить проблему.

Не достигнув компромисса, женщина прибегла к помощи независимых экспертов. Экспертиза подтвердила наличие дефектов и несоответствие конструкции техническим нормам. После отправки письменной претензии, оставшейся без ответа, женщина была вынуждена подать иск в судебные органы.

Суд, рассмотрев представленные доказательства, включая экспертное заключение и условия договора, пришел к выводу о существенных недочетах в выполненной работе. Иск был удовлетворен частично. Суд постановил взыскать с предпринимателя в пользу истицы сумму, равную стоимости работ по договору (106 500 руб.), аналогичную сумму в качестве неустойки, компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб. и штраф 111 500 руб. Также подрядчик обязан выплатить госпошлину в размере 10 390 руб. в пользу государства.

Данное решение суда пока не вступило в силу.

