Суд в Перми завершил банкротство «Мотовилихинских заводов» Совет кредиторов предприятия соберётся 10 октября

Константин Долгановский

Пермский арбитражный суд принял решение о завершении конкурсного производства в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы», удовлетворив соответствующее обращение конкурсного управляющего. Согласно постановлению суда, вынесенному 9 октября, решение вступает в силу незамедлительно. Управляющий «Мотовилихи» Андрей Берсенев получит вознаграждение в размере более 26,3 млн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным «Нового компаньона», комитет кредиторов «МЗ» соберётся в Москве 10 октября. В повестке дня два вопроса: отчёт конкурсного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы» о своей деятельности и результатах конкурсного производства (без постановки на голосование) и завершение процедуры конкурсного производства ПАО «Мотовилихинские заводы».

Напомним, один из ключевых производителей артиллерийского вооружения в стране, а также единственный серийный изготовитель РСЗО был объявлен банкротом в 2018 году. На тот момент долги компании перед кредиторами оценивались в 17,6 млн руб.

В 2023 году активы обанкротившегося холдинга были реализованы на аукционе, их приобрело АО «Ремдизель» из Набережных Челнов. В настоящее время основные активы сосредоточены в АО «СКБ», где также осуществляется оборонное производство. С июля 2024 года АО «Технодинамика» является владельцем 100% акций СКБ.

