Экс-спикер Пермской думы Юрий Уткин вернулся в медицину Он устроился в реабилитационный центр «Курорт Сити»

Юрий Уткин

Константин Долгановский

Экс-председатель Пермской городской думы Юрий Уткин (является выпускником Пермского медуниверситета 1987 года) назначен заместителем руководителя по медицине реабилитационного центра «Курорт Сити». В настоящее время он занимается получением лицензии на медицинскую деятельность, а также формированием медицинского персонала. Юрий Уткин сообщил, что особое внимание будет уделено диетологическому направлению и сотрудничеству с крупными компаниями в рамках ДМС. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

О планах преобразования курорта «Апи СПА» в «Курорт Сити» с изданием поделился депутат Законодательного собрания Прикамья и предприниматель Николай Благов. По его словам, на месте бывших термальных комплексов, приобретенных у группы «Тенториум», будет создан многопрофильный реабилитационный центр. Особое внимание будет уделено апитерапии (лечению с использованием пчел), лечебным ваннам, а также уникальной программе нормализации сна, которая, по словам Благова, в основном встречается в столичных медицинских учреждениях.

Будущий медицинский центр будет принимать как жителей Пермского края, так и гостей из других регионов, предоставляя услуги в рамках санаторно-курортных путевок. Благов подчеркнул стремление к созданию современного и привлекательного центра на базе старого курорта, отметив его удачное расположение вблизи Черняевского леса и Балатовского парка. Открытие запланировано на 2026 год, а все работы по модернизации и оснащению могут занять до десяти лет. Сумма инвестиций пока не разглашается.

Напомним, полный выкуп курортного комплекса «Термы Тенториум» семьей Николая Благова произошел в августе текущего года. Ранее комплекс принадлежал основателю группы «Тенториум» Раилю Хисматуллину.

Управление обновленным комплексом, по словам Благова, будет осуществлять ООО «Термы Плюс», зарегистрированное в мае этого года. Единственным учредителем является дочь Николая Благова, Анастасия Зайцева, а генеральным директором — Юрий Меньшиков.

