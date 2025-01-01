Владелец танкера из Перми добился судебного решения о компенсации за его утрату Решение суда пока не вступило в законную силу Поделиться Твитнуть

Согласно информации из картотеки арбитражных дел, 8 октября Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск компании «Каматрансойл» к «Кама Шиппинг» о возмещении ущерба, связанного с гибелью танкера в Черном море в декабре 2024 года, сообщает «Интерфакс».

Изначально «Каматрансойл» как арендодатель танкера «Волгонефть-212» требовал от «Кама Шиппинг», арендатора судна, 200 млн руб. Сумма удовлетворённого судом иска остаётся неизвестной, поскольку заседание проводилось в закрытом режиме по инициативе «Кама Шиппинг». Решение суда пока не вступило в законную силу.

В 2016 году «Каматрансойл» передал «Кама Шиппинг» танкер «Волгонефть-212» в аренду без экипажа для транспортировки нефтепродуктов.

Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. По факту инцидента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Катастрофа привела к серьезным экологическим последствиям в регионе.

Расследование, проведенное комиссиями Ространснадзора, Минтранса России и Росморречфлота, выявило, что основные причины аварии связаны с несоблюдением капитанами судов и судовладельцами ограничений, установленных для плавания в Азовском море и Керченском проливе в зимний период. Кроме того, экипажи судов не соответствовали требованиям к квалификации согласно нормативным актам Минтранса России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.